Самую большую солнечную электростанцию построят в Австралии. Фото: moesonce.com

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Крупнейшую в мире солнечную электростанцию построят в Австралии.

Проект Australia-ASEAN Power Link стоимостью около 14 млрд долл. построят на севере страны, в регионе Северная территория. Проект разработали специалисты компании Sun Cable из Сингапура. Строить объект начнут в середине 2023 года, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщает Sciencealert.

Ферма солнечных панелей будет производить 10 гигаватт электроэнергии, а площадь самой станции составит 14 тыс. га, что будет равно 20 тыс. футбольных полей. Интересно, что электроэнергия с этой станции не будет питать Австралию, а будет поставляться в Сингапур и Индонезию. Для этого по дну океана проведут кабель длиной 3 тыс. 700 км. Лишь небольшая доля электроэнергии войдет в местную сеть.

По замыслу авторов проекта, экспортированое электричество обеспечит электроэнергией более 1 млн сингапурцев, то есть около 20% населения. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы обеспечить электроэнергией и индонезийцев. На данный момент проект находится на стадии оценки экологическими службами.

Напомним, осенью 2019 года в Альпах на поверхности искусственного озера Туль установили первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 448 КВт. Станция имеет 1 тыс. 400 двухсторонних солнечных батареи и 36 плавучих конструкций.