Найбільшу сонячну електростанцію побудують в Австралії. Фото: moesonce.com

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Найбільшу у світі сонячну електростанцію побудують в Австралії.

Проект Australia-ASEAN Power Link вартістю близько 14 млрд дол. побудують на півночі країни, в регіоні Північна територія. Проект розробили фахівці компанії Sun Cable із Сінгапуру. Будувати об'єкт почнуть у середині 2023 року, введення в експлуатацію заплановане на початок 2026 року. Про це повідомляє Sciencealert.

Ферма сонячних панелей вироблятиме 10 гігават електроенергії, а площа самої станції складе 14 тис. га, що дорівнюватиме 20 тис. футбольних полів. Цікаво, що електроенергія з цієї станції не живитиме Австралію, а поставлятиметься в Сінгапур та Індонезію. Для цього по дні океану проведуть кабель довжиною 3 тис. 700 км. Лише невелика частка електроенергії увійде в місцеву мережу.

За задумом авторів проекту, експортована електрика забезпечить електроенергією понад 1 млн сінгапурців, тобто близько 20% населення. Зараз ведуться переговори про те, щоб забезпечити електроенергією й індонезійців. На даний момент проект знаходиться на стадії оцінки екологічними службами.

Нагадаємо, восени 2019 року в Альпах на поверхні штучного озера Туль встановили першу у світі плавучу сонячну електростанцію потужністю 448 КВт. Станція має 1 тис. 400 двосторонніх сонячних батареї і 36 плавучих конструкцій.