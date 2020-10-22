«Сітку» підкупу виборців виявили у Києві. Фото: Нацполіція

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Схему організації підкупу виборців за голосування одного з кандидатів у депутати викрили у Києві.

Виявилося, що до організації «сітки» підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голосування за «потрібного» політика киянам пропонували 1 тис. грн так званої винагороди. Про це 22 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Півтисячі гривень виборцям пропонували до виборів, а ще 500 грн обіцяли надати після голосування за потрібного кандидата та наданого цьому підтвердження.

Політика та його помічника викрили під час передачі частини грошей для подальшого підкупу виборців. Також у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які планували продати свої голоси. Під час обшуку були вилучені списки громадян одного з районів столиці, конверти з грошима, чорнові записи та інші речові докази. Незабаром обом оголосять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, з початку старту виборчого процесу поліцейські зафіксували понад 6,5 тис. заяв щодо правопорушень, пов’язаних із виборами. Усього складено 1, 5 тис. адміністративних протоколів, а слідчі відкрили 508 кримінальних проваджень.