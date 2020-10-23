На свадьбу сына кума Путина пришли «слуги народа», которых развлекали «кролики» с Лободой, скриншот видео

https://racurs.ua/n145467-na-svadbu-syna-kuma-putina-prishli-slugi-naroda-kotoryh-razvlekali-kroliki-s-lobodoy-video.html

Ракурс

Виктор Медведчук, лидер ОПЗЖ, в октябре устроил помпезную свадьбу своем пасынку в столичном ресторане на берегу Днепра.

На VIP-праздник собралось немало «неожиданных» гостей из политики и бизнеса, в том числе и народные депутаты из правящей партии «Слуга народа».

Журналисты «Схем» зафиксировали кортежи из премиальных авто, многие из которых были на номерах прикрытия. Они одно за другим подъезжали к ресторану, который в тот день был закрыт для посторонних.

Спокойствие VIP-гостей охраняли целые группы «черных человечков» Медведчука. Даже несмотря на противодействие многочисленной частной охраны это не помешало журналистам зафиксировать тех, кто не хотел быть увиденным на празднике.

Медведчук женил пасынка (сына Оксаны Марченко от первого брака) в элитном ресторане «Маячок». Журналисты зафиксировали в объективы камер братьев Суркисов, формального владельца каналов Медведчука Тараса Козака, застройщика Вадима Столара, депутата из «Слуги народа» Андрея Холодова, который сидел во втором ряду на стороне «гостей жениха», участника «янтарной» перестрелки в Ровенской области, экс-депутата Владимира Продивуса.

Этих и других влиятельных гостей праздника развлекали популярные эстрадные звезды — Олег Винник, Верка Сердючка, Светлана Лобода, Макс Барских, группа «Время и Стекло», дуэт «Кролики».

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