Мерзавец и «тупое животное» — Притула и «слуга» Дубинский поссорились в прямом эфире, скриншот видео

https://racurs.ua/n145468-merzavec-i-tupoe-jivotnoe-pritula-i-sluga-dubinskiy-possorilis-v-pryamom-efire-video.html

Ракурс

Выборы в Киеве были в фокусе внимания одного из политических ток-шоу вечером 22 октября. Сергей Притула, кандидат на пост мэра Киева, и народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский поссорились в прямом эфире «1+1».

Нардеп был в студии, а Притулу вывели на экраны онлайн. Дубинский спросил у кандидата на должность мэра столицы о количестве линий метро в Киеве. Притула отказался общаться с нардепом, назвав его «абсолютным мерзавцем».

Притула объяснил ведущей, что Дубинский «создавал фейки во время Революции достоинства» и ему «странно видеть этого подонка в студии».

По мотивам гигиены я не буду опускаться к общению с этим человеком, — заявил Притула.

Дубинский в ответ назвал кандидата «тупым животным, которое баллотируется в мэры Киева».

Обмен «любезностями» продолжался еще несколько минут. Притула вспомнил, что это первый раз, когда Дубинский общается с ним без мата и предположил, что «Коломойский позволил говорить ему с ним».

Я же вам не «тыкаю», хотя вы и животное, — ответил нардеп.



Словесную перепалку прекратила ведущая ток-шоу.

Напомним, что на местных выборов 25 октября Притула баллотируется на пост мэра столицы от партии «Голос».