Трамп и Байден на финише - последние теледебаты обошлись без скандалов, фото — Буквы

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Ракурс

На выборах президента США состоялись заключительные теледебаты перед голосованием 3 ноября. В отличие от первой встречи эта словесная баталия Джозефа Байдена и Дональда Трампа прошла спокойно.

Главной темой Байден избрал «попытки Трампа примирить Гитлера», а президент все время обвинял сына Байдена в коррупции.

Дебаты прошли более доброжелательно. Ранее сообщалось, что кандидатам отключали микрофоны, когда говорил визави.

Байден сравнил попытки Трампа наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном с попыткой умиротворения Гитлера.

Трамп вспомнил об Украине, когда комментировал высказывания главы разведки США о возможном вмешательстве в выборы России и Ирана.

Эти страны хотят моего проигрыша, потому что никто не был жестче в отношении России, чем я. США ввели санкции против России, поставили оружие Украине, — заявил президент США.

Байден пригрозил любой стране, которая вмешается в выборы, тем, что ей придется «заплатить за это боольшую цену».

Часть дебатов посвятили обсуждению расизма в США. Байден признал существование в стране «структурного расизма» и обвинил соперника в «подливания масла в расистский огонь».

Президент признал, что сначала плохо относился к движению Black Lives Matter, поскольку слышал, что они называют полицейских свиньями. Впрочем, Трамп заявил, что «в этом помещении нет меньшего расиста, чем я».

Трамп атаковал Байдена, обвиняя его сына Хантера в нечистоплотных финансовых операциях в Украине, плодами которых якобы воспользовался и отец.