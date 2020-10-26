Проукраинская оппозиция победила на парламентских выборах в Литве. Фото: baltnews.lt

https://racurs.ua/n145604-proukrainskaya-oppoziciya-pobedila-na-parlamentskih-vyborah-v-litve.html

Ракурс

На выборах в Сейм Литвы победила консервативная оппозиционная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы».

Фракция победителей будет насчитывать 50 депутатов. Членом этой партии является бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, который известен своими проукраинскими взглядами. «Союз крестьян и зеленых» (LVŽS), партия действующего главы правительства Саулюса Сквернялиса, получила 32 места. Об этом сообщает LRT.

По 13 мест в Сейме получили «Либеральное движение» и «Социально-демократическая партия». Одиннадцать мест получила «Партия свободы», а 10 — «Рабочая партия». По три мандата получили «Избирательная акция поляков Литвы» и «Литовская социал-демократическая Трудовая партия». Кроме того, в Сейм прошли четыре независимых кандидата. Правящую коалицию планируют сформировать консерваторы, «Либеральное движение» и «Партия свободы».

По словам бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте, результаты выборов «лучшее, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена».

Напомним, 23 октября на выборах президента США состоялись заключительные теледебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа. Главной темой словесных нападений Байден избрал «попытки Трампа замирить Гитлера», а президент все время обвинял сына Байдена в коррупции.