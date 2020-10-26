Второго тура в Киеве не будет, у Кличко более 50% — параллельный подсчет

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Ракурс

На выборах в Киеве не будет второго тура голосования за мэра. Действующий руководитель столицы Виталий Кличко побеждает в первом туре. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов.

У Кличко якобы 50,9% голосов избирателей. Глава избирательного штаба партии УДАР Оксана Продан при этом сослалась на информацию, полученную на 99% избирательных участков.

По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы, — заявила Продан на онлайн-брифинге утром 26 октября.

Конкуренты Кличко набрали:

Александр Попов («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 9,5%;

Сергей Притула («Голос») — 7,9%;

Алексей Кучеренко («Батькивщина») — 6,4%.

Продан сообщила, что подсчет голосов в настоящее время продолжается. Она заявила, что партия УДАР проходит в Киевсовет с результатом 19,7%.

Напомним, что экзит-полы свидетельствовали о большой вероятности второго тура выборов мэра в столице — показатель Кличко немного не дотягивал до 50%.