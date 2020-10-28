Акула. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145688-napad-akuly-na-ukrayinciv-u-iegypti-stvoryly-robochu-grupu.html

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Після нападу акули на українських туристів та їхнього гіда у Єгипті створили робочу групу, яка займатиметься розслідуванням обставин інциденту. Українку, яка постраждала від нападу, перевели до стаціонарного відділення.

Робочій групі доручили збирати звіти очевидців та вивчати обставини атаки відповідно до світових протоколів розслідування нападів акул. Про це повідомляє The Egypt Independent з посиланням на заяву міністра туризму країни Ясмін Фуад.

Підводний відеокліп, знятий водолазом в районі аварії, показав, що акула була вороже налаштована до людей. Це є ненормальною поведінкою навіть для хижака.

Самку акули, яка, за оцінками, становить приблизно два метри, ідентифікували як океанічну білоголову акулу. Саме ця риба, найімовірніше, напала на українських туристів.

Міністр Фуад ухвалила рішення на час розслідування призупинити будь-яку діяльності в районі нападу. Після трагічного занурення місцева влада тимчасово обмежила доступ до пляжів. Витрати на лікування взяв на себе єгипетський уряд.

Нагадаємо, що у Єгипті під час занурення на території заповідника «Рас Мохаммед» від нападу акули постраждали туристи з України. Зокрема, жінка отримала численні поранення, а її дванадцятирічний син втратив руку нижче ліктя.