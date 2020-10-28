Акула. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145688-napadenie-akuly-na-ukraincev-v-egipte-sozdali-rabochuu-gruppu.html

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После нападения акулы на украинских туристов и их гида в Египте создали рабочую группу, которая будет заниматься расследованием обстоятельств инцидента. Украинку, пострадавшую от нападения, перевели в стационарное отделение.

Рабочей группе поручено собирать отчеты очевидцев и изучать обстоятельства атаки в соответствии с мировыми протоколами расследования нападений акул. Об этом сообщает The Egypt Independent со ссылкой на заявление министра туризма страны Ясмин Фуад.

Подводный видеоклип, снятый водолазом в районе аварии, показал, что акула была враждебно настроена к людям. Это ненормальное поведение даже для хищника.

Самку акулы, которая, по оценкам, составляет примерно два метра, идентифицировали как океаническую белокочанную акулу.

Министр Фуад приняла решение на время расследования приостановить любую деятельности в районе нападения и закрыть пляжи.

Напомним, в Египте во время погружения на территории заповедника «Рас Мохаммед» от нападения акулы пострадали туристы из Украины. В частности, женщина получила многочисленные ранения, а ее двенадцатилетний сын потерял руку ниже локтя.