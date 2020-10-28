Кива взялся дисциплинировать парней в Киеве

https://racurs.ua/n145690-kiva-vzyalsya-disciplinirovat-parney-v-kieve-video.html

Ракурс

Илья Кива, скандальный нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ, решил 28 октября продемонстрировать свои умения в «воспитании» парней. Ребят Кива собрал в Киеве для чествования Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Нардеп раздал молодым людям гвоздики и в течение нескольких минут пытался их построить в ровную линию. После этого Кива произнес речь о «людях, которые победили фашизм».

Мы никогда не примем фашизм. Мой сын воспитывается в лучших традициях и помнит своего прадеда — героя Советского Союза, — заявил нардеп.

Также он начал рассказывать, что в западных областях Украины укоренилась «фашистская, нацистская идеология». Кроме этого, Кива, по примеру пропагандистских СМИ РФ, назвал Вторую мировую войну Великой отечественной войны.

Напомним, недавно сообщалось, что декларацию нардепа Ильи Киви проверит Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Ранее журналисты отметили, что Кива получил 1,2 млн грн доходов благодаря выгребной яме на Полтавщине, а также не задекларировал квартиру в Киеве.