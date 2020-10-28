Кива взявся дисциплінувати молодиків у Києві

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Ракурс

Ілля Кива, скандальний нардеп від проросійської партії ОПЗЖ, вирішив 28 жовтня продемонструвати свої вміння у «виховуванні» молодиків. Хлопців Кива зібрав у Києві задля вшанування Дня визволення України від фашистських загарбників.

Нардеп роздав молодикам гвоздики і впродовж кількох хвилин, подібно вчителю фізкультури у школі, намагався їх вишикувати у рівну лінію. Після цього Кива виголосив промову про «людей, котрі перемогли фашизм».

Ми ніколи не приймемо фашизм. Мій син виховується у кращих традиціях і пам’ятає про свого прадіда — героя Радянського Союзу, — заявив нардеп.

Також він почав розповідати, що у західних областях України вкорінилася «фашистська, нацистська ідеологія». Окрім цього, Кива, за прикладом пропагандистських наративів РФ, назвав Другу світову війну Великою вітчизняною війною.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що декларацію нардепа Іллі Киви перевірить Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Раніше журналісти помітили, що Кива вказав 1,2 млн грн доходів із вигрібної ями на Полтавщині, а також не задекларував квартиру в Києві.