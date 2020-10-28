Карикатура на Ердогана. Фото: Європейська правда

https://racurs.ua/ua/n145689-erdogan-u-trusah-zasyayav-na-obkladynci-charlie-hebdo-yak-vidreaguvav-tureckyy-lider-foto.html

Ракурс

Charlie Hebdo, скандальний французький сатиричний журнал, помістив на обкладинку нового номера карикатуру на турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

На обкладинці видання зображений Ердоган у трусах та футболці, який задирає жінці традиційну мусульманську сукню та вигукує «У-у-ух! Пророк!». Про це повідомляє «Європейська правда».

Таким чином видання відреагувало на напруження стосунків між Францією та Туреччиною через висловлювання турецького президента на адресу Еммануеля Макрона, президента Франції.





У Туреччині карикатуру обізвали вульгарною та аморальною, яка «до пари» Франції. Там заявили, що рішуче засуджують публікацію, оскільки видання не поважає ніякі переконання, святість і цінності.

Прес-секретар Ердогана Фахреттін Алтун написав серію твітів, в яких звинуватив журнал та особисто французьку владу в «огидній спробі посіяти культурний расизм і ненависть».

Як відомо, 24 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що французький лідер має «лікувати психіку» через політику президента Франції щодо мусульман. Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з Франції можуть вислати 231 іноземця за підозрою в екстремістських релігійних переконаннях після жорстокого вбивства французького вчителя.