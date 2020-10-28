Карикатура на Эрдогана. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n145689-erdogan-v-trusah-zasvetilsya-na-oblojke-charlie-hebdo-kak-otreagiroval-tureckiy-lider-foto.html

Ракурс

Charlie Hebdo, скандальный французский сатирический журнал поместил на обложку нового номера карикатуру на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На обложке изображен Эрдоган в трусах и футболке, который задирает женщине традиционное мусульманское платье и восклицает «У-у-ух! Пророк!». Об этом сообщает «Европейская правда».

Таким образом издание отреагировало на напряжение в отношениях между Францией и Турцией из-за высказывания турецкого президента в адрес Эммануэля Макрона, президента Франции.



В Турции карикатуру обозвали вульгарной и аморальной, которая «под стать» Франции. Там заявили, что решительно осуждают публикацию, поскольку издание не уважает никакие убеждения, святость и ценности.

Пресс-секретар Эрдогана Фахреттин Алтун написал серию твитов, в которых обвинил журнал и лично французскую власть в «отвратительной попытке посеять культурный расизм и ненависть».

Как известно, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что французский лидер должен «лечить психику» из-за политики президента Франции в отношении мусульман. После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что из Франции могут выслать 231 иностранца по подозрению в экстремистских религиозных убеждениях после жестокого убийства французского учителя.