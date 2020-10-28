Казахстан вооружился фразой Бората для рекламы страны

https://racurs.ua/n145687-kazahstan-voorujilsya-frazoy-borata-dlya-reklamy-strany-video.html

Ракурс

Крылатая фраза из фильмов «Борат» — Very nice! (очень хорошо) — которую часто употребляет персонаж Саши Барона Коэна — казахский журналист Борат Сагдиев, стала новым слоганом туристической рекламной кампании Казахстана.

Фразу Бората взяла на вооружение национальная компания Kazakh Tourism. Идея совместить персонаж Саши Барона Коэна с туристической отраслью Казахстана принадлежит американцу Деннису Кину, который живет в Казахстане. Он снял серию видеороликов о туристическом потенциале центральноазиатской страны. Ключевой в этих коротких промороликах стала фраза Very nice!, которую, по примеру Бората, употребляют иностранные туристы, пишет CNN.

Вы, возможно, слышали об этом месте, и оно лучше, чем вы могли бы себе представить. Где еще можно найти бескрайние степи, песок и горные вершины за несколько минут от современного мегаполиса? Как можно описать такое удивительное место всего в двух словах? Как сказал один мудрец, Very nice!, — говорится в описании к рекламному ролику.

Создатели рекламы считают, что фраза концентрирует огромный туристический потенциал страны «коротко и незабываемо».

Напомним, после выхода первой части «Бората», в которой Казахстан изображался отсталой, гомофобской и антисемитской страной, официальный Нур-Султан на протяжении многих лет критиковал Сашу Барона Коэна и запретил для показа его фильм. Однако с выходом второй части «Бората» в стране решили изменить тактику и использовать киногероя Бората для рекламы собственной страны.