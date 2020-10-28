Казахстан використав кумедну фразу Бората для реклами країни (ВІДЕО)

Казахстан використав фразу Бората для реклами країни — відео — новини світу

https://racurs.ua/ua/n145687-kazahstan-vykorystav-kumednu-frazu-borata-dlya-reklamy-krayiny-video.html

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Крилата фраза з фільмів «Борат» — Very nice! (дуже добре) — яку часто вживає персонаж Саші Барона Коена — казахський журналіст Борат Сагдієв, стала новим слоганом туристичної рекламної кампанії Казахстану.

Фразу Бората взяла на озброєння національна компанія Kazakh Tourism. Ідея поєднати персонаж Саші Барона Коена із туристичною галуззю Казахстану належить американцю Деннісу Кіну, який живе в Казахстані. Він зняв серію відеороликів про туристичний потенціал центральноазійської країни. Ключовою у цих коротких промороликах є фраза Very nice!, яку, за прикладом Бората, вживають іноземні туристи, пише CNN.

Ви, можливо, чули про це місце, і воно краще, ніж ви могли б собі уявити. Де ще можна знайти безкраї степи, пісок і гірські вершини за декілька хвилин від сучасного мегаполісу? Як можна описати таке дивовижне місце всього у двох словах? Як сказав один мудрець, Very nice!, — йдеться в описі до рекламного ролика.

Творці реклами вважають, що фраза підсумовує величезний туристичний потенціал країни «коротко і незабутньо».

Нагадаємо, після виходу першої частини «Бората», де Казахстан змальовувався відсталою, гомофобською і антисемітською країною, офіційний Нур-Султан роками критикував Сашу Барона Коена і заборонив для показу його фільм. Однак з виходом другої частини «Бората» у країні вирішили змінити тактику і замість образ використали розголос задля реклами власної країни.