Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

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Пожежа на Одещині розгорілася сьогодні вранці, у селі Новокрасне Роздільнянського району Одеської області.

Вогонь спалахнув в одноповерховому будинку та забрав життя двох дітей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Одному з малюків було 2 роки, інша дитина була у віці восьми місяців. Зазначається, що вогонь спалахнув у кімнаті площею 30 квадратних метрів.





Пожежу локалізували вже через годину після займання. До ліквідації пожежі залучали чотирьох рятувальників та одну одиницю основної пожежної техніки. Причина пожежі встановлюється вогнеборцями.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лісові пожежі у Луганській області призвели до загибелі 11 осіб. Тіла чотирьох місцевих, які вважалися зниклими безвісти, знайшли під завалами будинків у селах Сиротине та Воронове.