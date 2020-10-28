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Ракурс
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

Пожежа забрала життя двох дітей на Одещині — фото трагедії

28 жов 2020, 12:22
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Пожежа на Одещині розгорілася сьогодні вранці, у селі Новокрасне Роздільнянського району Одеської області.

Вогонь спалахнув в одноповерховому будинку та забрав життя двох дітей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Одному з малюків було 2 роки, інша дитина була у віці восьми місяців. Зазначається, що вогонь спалахнув у кімнаті площею 30 квадратних метрів.

Пожежники. Фото: прес-служба ДСНС


Пожежу локалізували вже через годину після займання. До ліквідації пожежі залучали чотирьох рятувальників та одну одиницю основної пожежної техніки. Причина пожежі встановлюється вогнеборцями.

Загоряння будинку. Фото: прес-служба ДСНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лісові пожежі у Луганській області призвели до загибелі 11 осіб. Тіла чотирьох місцевих, які вважалися зниклими безвісти, знайшли під завалами будинків у селах Сиротине та Воронове.

Джерело: Ракурс


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