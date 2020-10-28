Когда заработают школы Киева, рассказал Кличкоhttps://racurs.ua/n145696-kogda-zarabotaut-shkoly-kieva-rasskazal-klichko.htmlРакурс
Когда школы Киева возобновят работу, рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в среду, 28 октября.
29 октября возобновляется учеба после каникул в столичных школах, — заявил мэр Киева.
По его словам, останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 учебных заведениях.
Кличко отметил, что после местных выборов во всех городских школах, где расположены избирательные участки, была проведена дезинфекция.
Также стало известно, что 95% учебных заведений Киева (420 школ) уже подключены к отоплению.
Ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но, подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения о карантине в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение, — добавил Кличко.
Напомним, по состоянию на 28 октября коронавирус в Киеве обнаружили у 563 человек. Умерли 15 больных. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 35 тыс. 450.