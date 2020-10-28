Правительство сняло карантинные ограничения на зарплаты топ-менеджеров госпредприятий

Кабмин. Фото: Лига

https://racurs.ua/n145695-pravitelstvo-snyalo-karantinnye-ogranicheniya-na-zarplaty-top-menedjerov-gospredpriyatiy.html

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Карантинные зарплаты для топ-чиновников государственных предприятий решили снять в Кабинете министров. Соответствующее решение было принято после вынесения решения Конституционного суда по этому вопросу.

Отныне начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату. Соответствующее решение приняло правительство в среду, 26 октября.

Сообщается, что отныне размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов.

Документом отменяются некоторые нормативные акты правительства и восстанавливается действие пункта 2 постановления Кабинета министров Украины от 5 февраля 2020 № 141 «Вопросы условий и размера оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики».

Напомним, ранее мы сообщали, что Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина в Украине.

Фемида признала неконституционными изменения в государственный бюджет, которые Верховная Рада Украины внесла в связи с карантином, введенный из-за эпидемии коронавируса. До этого Кабмин не торопился выполнять требование суда, и заявлял, что это — «принципиальная позиция».