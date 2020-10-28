Уряд зняв карантинні обмеження на зарплати топ-менеджерів держпідприємств

Кабмін. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n145695-uryad-znyav-karantynni-obmejennya-na-zarplaty-top-menedjeriv-derjpidpryiemstv.html

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Карантинні обмеження на зарплати для топ-чиновників державних підприємств вирішили зняти у Кабінеті міністрів. Відповідне рішення було прийняте після винесення рішення Конституційного суду у цьому питанні.

Відтепер починаючи з жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату. Відповідне рішення ухвалив уряд у середу, 26 жовтня.

Повідомляється, що відтепер розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів.

Документом скасовуються деякі нормативні акти уряду та відновлюється дія пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 141 «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про встановлення карантинних обмежень в Україні.

Феміда визнала неконституційними зміни до державного бюджету, які Верховна Рада України внесла у зв’язку з карантином, запровадженим через епідемію коронавірусу. До цього Кабмін не квапився виконувати вимогу суду, та заявляв, що це — «принципова позиція».