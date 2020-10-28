Вакцина. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145693-vakcina-ot-grippa-uje-pribyla-v-ukrainu-skolko-chelovek-smojet-provakcinirovatsya.html

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Вакцина против гриппа уже поступила в Украину. Она появилась в аптеках и больницах. Всего в Украину завезут более 650 тыс. доз.

Об этом во время брифинга 28 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Поступит около 500 тыс. доз вакцины «Ваксигрип тетра» (производитель Санофи Пастер, Франция). Также в Украину поставят вакцину «ДжиСи Флю» (производитель южнокорейская «Грин Кросс Корпорейшн») и «Инфлювак» (производитель «Абботт Биолоджикалз», Нидерланды).

Для лиц из группы риска, в частности, медицинских работников, вакцину против гриппа Министерство здравоохранения централизованно закупает за средства госбюджета

К слову, в 2019 году от гриппа вакцинировались 238 тис. украинцев. От осложнений гриппа умер 71 человек. Гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых — дети до 17 лет.

Напомним, если ситуация позволит, то вакцина от коронавируса в Украине может быть доступна во второй половине 2021 года для людей из уязвимых групп населения.