Ермак признался, воюет ли он с Аваковым

https://racurs.ua/n145697-ermak-priznalsya-vouet-li-on-s-avakovym.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, рассказал, воюет ли он с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, который занимает свой пост с 2014 года.

Нет, у нас с Аваковым нормальные рабочие отношения, — отметил Ермак в интервью для «Бабеля».

На вопрос журналистов, с кем сейчас руководителю офиса Зеленского приходится воевать, он ответил:

Я, в принципе, человек войны, но еще ни с кем не начинал воевать.

Издание также отметило, что во время интервью Ермак очень часто вспоминал Зеленского и подчеркивал, что «уважает и ценит его доверие». Журналисты высказали предположение о существовании культа личности Зеленского.

Напомним, Ермак — второй глава Офиса президента, который возглавил ОПУ в феврале 2020 года, сменив на посту бывшего друга Зеленского — Андрея Богдана. В прошлом Ермак работал юристом и кинопродюсером.

В конце марта депутат от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил младшего брата Ермака Дениса в торговле госдолжностями и обнародовал ряд аудиозаписей разговоров Ермака-младшего. В августе СМИ сообщили, что из-за Ермака провалилась большая спецоперация украинских спецслужб по задержанию боевиков «ПГК Вагнера», которые воевали на Донбассе.

В начале октября Лерос опубликовал новые пленки, на которых замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко (близкий друг и кум Ермака) и «неформальный куратор» Киева Денис Комарницкий обсуждают различные незаконные схемы.