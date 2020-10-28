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Кубик Рубіка. Фото: uapost.us

50 млн дол. заплатять за бренд кубика Рубіка

28 жов 2020, 13:30
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Бренд кубика Рубіка купує канадський виробник іграшок Spin Master Corp.

Компанія з Торонто заявила, що платить 50 млн дол. за Rubik’s Brand Ltd. Про це повідомляє канадський телеканал CTV News.

Кубик Рубіка — це знакова головоломка, яка пронизує поп-культуру і захоплює шанувальників вже понад 40 років, — зазначила віце-президент Spin-Master Елізабет ЛоВеккіо.

Spin Master Corp. також володіє брендами іграшок Paw Patrol, Hatchimals і Gund.

Очікується, що угода з Рубіком буде закрита 4 січня 2021 року.


Угорський любитель головоломок та викладач Ерно Рубік винайшов різнокольоровий кубик у 1974 році. Іграшка отримала комерційний успіх у 1980 році. Офіційно в світі продали 300 млн копій іграшки, більшість з яких розпродали в Японії, де кубик Рубіка отримав особливу популярність.

Раніше ми повідомляли, що Одесі митники виявили та вилучили майже 8 тис. контрафактних кубиків Рубіка.


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