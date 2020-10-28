Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених — новини Харкова / Фото: ДСНС

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Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, дев’ятеро дістали поранень. Трагічний інцидент стався 28 жовтня на території газопереробної станції у селі Березівське Дергачівському районі області.

За попередньою інформацією, внаслідок події двоє осіб загинуло, дев’ятеро отримало різні травми. Близько 11.47 на 102 надійшло повідомлення диспетчера Держслужби з надзвичайних ситуацій про вибух газу, — розповідає прес-служба ДСНС.

Як розповіли у міськраді, шестеро пацієнтів вже доставлені до Харкова, двоє перебувають у критичному стані, ще стільки ж — у вкрай важкому.

Поліція Харківщини з’ясовує обставини інциденту. Вибух частково зруйнував будівлю газорегуляторного пункту. Задимлення склало близько 200 кв. м. На місці події зараз працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.