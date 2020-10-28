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Ракурс
Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених — новини Харкова / Фото: ДСНС

Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених (ФОТО)

28 жов 2020, 13:50
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Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, дев’ятеро дістали поранень. Трагічний інцидент стався 28 жовтня на території газопереробної станції у селі Березівське Дергачівському районі області.

За попередньою інформацією, внаслідок події двоє осіб загинуло, дев’ятеро отримало різні травми. Близько 11.47 на 102 надійшло повідомлення диспетчера Держслужби з надзвичайних ситуацій про вибух газу, — розповідає прес-служба ДСНС.

Як розповіли у міськраді, шестеро пацієнтів вже доставлені до Харкова, двоє перебувають у критичному стані, ще стільки ж — у вкрай важкому.

Поліція Харківщини з’ясовує обставини інциденту. Вибух частково зруйнував будівлю газорегуляторного пункту. Задимлення склало близько 200 кв. м. На місці події зараз працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.

Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених

Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених

Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених

Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених

Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених


Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених

Вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, багато поранених / Фото: ДСНС, Нацполіція

Джерело: Ракурс


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