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Володимир Литвин. Фото: Вікіпедія
Литвин захворів на COVID-19https://racurs.ua/ua/n145702-lytvyn-zahvoriv-na-covid-19.htmlРакурс
Володимир Литвин, колишній народний депутат, захворів на коронавірус. Він бореться з хворобою вже другий тиждень.
Він мав взяти участь у виборах ректора КНУ Т. Шевченка. Про це повідомив юрист Андрій Чорних на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, Литвин був головою Адміністрації Президента за часів правління президента Леоніда Кучми та спікером Верховної Ради. Скандальну славу політик дістав через звинувачення у причетності до справи Гонгадзе та «касетного скандалу», прийнятті Закону про засади державної мовної політики та ухвалення «диктаторських законів» у 2014 році.
Через два роки після Революції гідності він закликав відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз.
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