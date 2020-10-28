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Ракурс
Володимир Литвин. Фото: Вікіпедія

Литвин захворів на COVID-19

28 жов 2020, 14:19
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Володимир Литвин, колишній народний депутат, захворів на коронавірус. Він бореться з хворобою вже другий тиждень.

Він мав взяти участь у виборах ректора КНУ Т. Шевченка. Про це повідомив юрист Андрій Чорних на своїй сторінці у Facebook.

Допис Андрія Чорних. Скріншот: Facebook


Як відомо, Литвин був головою Адміністрації Президента за часів правління президента Леоніда Кучми та спікером Верховної Ради. Скандальну славу політик дістав через звинувачення у причетності до справи Гонгадзе та «касетного скандалу», прийнятті Закону про засади державної мовної політики та ухвалення «диктаторських законів» у 2014 році.

Через два роки після Революції гідності він закликав відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз.

Джерело: Ракурс


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