ЗРК С-125 незаконно ввезли в Украину, но не для ВСУ

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ЗРК С-125 советского производства были незаконно ввезены на территорию Украины якобы для нужд Вооруженных сил. Однако в ВСУ они не попали — частная компания планировала экспортировать военную технику.

Представители коммерческого предприятия… организовали противоправную схему импорта вооружения… Фигуранты применили преференцию для ввоза продукции якобы для ВСУ, — сообщает Служба безопасности Украины.

Во время таможенного оформления товара подозреваемые внесли недостоверную информацию, чтобы избежать уплаты налогов. Также для переправки продукции через границу они использовали реквизиты фиктивной компании, зарегистрированной в одной из европейских стран.

Сделка нанесла ущерб госбюджету на свыше 20 млн грн.

Зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области… Часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована через границу, — отметили в СБУ.

На выявленные образцы вооружения наложен арест.

Главное следственное управление СБУ возбудило производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.