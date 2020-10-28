Цензура. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n145706-cenzuru-u-radi-zaprovadyly-nardepy-jurnalistiv-massovo-pozbavlyaut-akredytaciyi.html

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Комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам «Слідства.інфо» відвідувати свої засідання та позбавив їх акредитації.

Причиною позбавлення акредитації стало «не висвітлення діяльності Верховної Ради». Про це повідомила головний редактор видання Анна Бабінець на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, редакція видання отримала листа, у якому йшла мова про те, що усіх журналістів редакції позбавлено акредитації. У листі зазначається, що видання нібито не відповіло на запит комітету щодо матеріалів про висвітлення його діяльності, а власний моніторинг комітету не зміг відшукати таких матеріалів.

Головний редактор заявила, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки діяльність Верховної Ради висвітлювалася у розслідуванні про румунське громадянство депутата Олександра Дубінського.

Також вона наголосила, що таке рішення порушує закон, оскільки у статті 26 закону «Про інформацію» є вичерпний перелік причин, через які журналістів можуть позбавити акредитації. Серед них:

подання ним відповідної заяви;

неодноразове порушення ним обов’язків, визначених цією статтею;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація.

У відповідь на звинувачення депутат від «Слуги народу» Олександр Санченко, який входить до складу комітету, заявив, що прес-служба Апарату Верховної Ради презентувала список журналістів, які не роблять матеріали про ВР, з проханням позбавити їх акредитації, оскільки на ложі для журналістів не вистачає місця. Він пообіцяв наладити комунікацію між Апаратом та ЗМІ, щоб розв’язувати цю проблему.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю лише обраним чотирьом телеканалам. Такий формат спілкування зі ЗМІ — інтерв’ю кільком каналам — обирали раніше попередники Зеленського — Віктор Ющенко, Віктор Янукович і Петро Порошенко.