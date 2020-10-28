Причини авіакатастрофи Ан-26 назвав Кабмін

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Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвим назвав під час засідання Кабміну 28 жовтня очільник урядової комісії з розслідування авіакатастрофи Ан-26, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба і системні порушення правил польотів в університеті.

Головні причини катастрофи Ан-26:

відсутність контролю за виконанням польоту керівництвом Харківського університету повітряних сил.

системні порушення правили виконання польотів в університеті.

недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

Також причинами є:

польоти конвеєром (того дня виконувалося шість польотів підряд),

відмова системи управління двигуна,

порушення планової таблиці польотів.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків.

28 вересня у родичів загиблих взяли забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл. Віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, наразі розглядаються кілька версій причин трагедії Ан-26, проте, схоже, свою роль відіграв і людський фактор. 30 вересня стало відомо, що «чорні скриньки» Ан-26 розшифровано.

Літак Ан-26Ш було виготовлено у 1977 році. ДБР повідомляло, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.