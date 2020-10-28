Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до конца года — решение Кабмина

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Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до конца 2020 года. Соответствующее решение на заседании 28 октября принял Кабинет министров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания, — написал глава правительства.

По его словам, Кабмин продолжит тесную координацию своих действий с местными властями.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 27 октября, обнаружили у 7 тыс. 424 граждан. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 363 тыс. 75 человек. Преодолели COVID-19 по состоянию на вчера 3 тыс. 306 человек, а в целом уже выздоровели 148 тыс. 642 человека. Сейчас болеют 207 тыс. 678 пациентов. Умерли от болезни 165 человек. Общее число жертв составляет 6 тыс. 755 человек.