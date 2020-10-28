На третьи сутки подсчета голосов сдались не все избиркомы

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Местные выборы в Украине все еще продолжаются в части участковых комиссий. 99,4% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей.

По информации секретариата Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12.00 28 октября более 28 тыс. 900 участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов, составили протоколы и передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии.

Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.

Впрочем, в части избиркомов продолжается составление протоколов и передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов из территориальных избиркомов общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

В ЦИК напомнили, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов и передают в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 таких протоколы, а областные ТИК — 101 протокол. Результаты местных выборов должны быть установлены до 6 ноября.