Голобородько и сестры из трио Маренич получили стипендии Зеленского

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Стипендии президента Владимира Зеленского 28 октября на заседании согласовал Кабинет министров. Речь идет об указе главы государства о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства.

В частности, пожизненную стипендию будет получать писатель, ставший вынужденным переселенцем, Василий Голобородько. Также двухлетние стипендии Зеленский назначил народным артисткам Антонине и Светлане Мареничам.

Напомним, Василий Голобородько — украинский писатель. Автор многих поэтических сборников, лауреат национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, премий имени Василия Симоненко и Николая Трублаини. В 1967 году его отчислили из Донецкого педагогического института «за действия, несовместимые со званием советского студента». Эти действия заключались в распространении среди студентов работы Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация». В 2004 году Голобородько перебрался в Луганск, где у него была квартира. В результате войны на Донбассе в 2014 году стал вынужденным переселенцем.

Трио Маренич — музыкальный коллектив, исполнявший песни преимущественно на украинском языке. Наибольшую популярность группа приобрела в 1970—1980 годах. В состав трио входили Валерий Маренич, Антонина Маренич (Сухорукова) и Светлана Маренич (Сухорукова). Антонина — сестра Светланы и жена Валерия.