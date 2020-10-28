Соціологи повідомили, хто сформував явку на місцевих виборах

Місцеві вибори. Фото: azimuth.sumy.ua

https://racurs.ua/ua/n145714-yaki-vikovi-grupy-naybilshe-golosuvaly-na-vyborah-rozpovily-sociology.html

Ракурс

У місцевих виборах в основному взяли участь у голосуванні українці старші за 50 років.

Загалом на вибори прийшло 56% літніх виборців. Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг».

Серед усіх виборців їхня частка становить 45%.

Найменше на виборах була присутня вікова група 18—29 років — усього 11%.

Перекіс у бік старшого електорату зафіксовано у містах. Найбільше літні люди йшли голосувати на сході і півдні країни, де їхня частка становила 60%.

Нагадаємо, серед тих українців, які вирішили не голосувати, 10% припало на виборців, котрі не прийшли через загрозу коронавірусу.