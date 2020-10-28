29 жовтня відзначають День цементу, фото: Stroy-podskazka

https://racurs.ua/ua/n145721-29-jovtnya-vidznachaut-den-cementu-ta-den-pozavidomchoyi-ohorony.html

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29 жовтня у світі відзначають День цементу (або День народження цементу). Це свято було запроваджене на честь Джозефа Аспдіна, який у жовтні 1824 року запатентував портландцемент — найбільш широко застосовуваний у світі вид цементу.

В Україні 29 жовтня щороку відзначають День працівників служби позавідомчої охорони МВС. Ця дата обрана, оскільки 29 жовтня 1952 року Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову, згідно з якою створювалася позавідомча сторожова охорона, в обов’язки якої входить охорона господарських об'єктів, незалежно від їх відомчої приналежності.

Також на 29 жовтня припадають Всесвітній день боротьби з інсультом та Міжнародний день псоріазу.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять Лонгіна Сотника — римського воїна, який момент страти Ісуса Христа стояв на варті біля підніжжя хреста. Вважається, що саме він пронизав списом бік розіп’ятого Ісуса Христа.

Згідно з церковними переказами, Лонгін також охороняв Гріб Господній і був свідком воскресіння Ісуса Христа, після чого відмовився лжесвідчити про те, що тіло Христа викрали його учні.

Вважається, що Лонгін, зцілившись від катаракти кров’ю страченого Христа, що бризнула йому в очі, став християнським подвижником, а пізніше був страчений за наказом римського правителя Юдеї Понтія Пілата.

В народі Лонгіна вважали захисником від хвороб очей.

Народні прикмети: