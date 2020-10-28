29 октября отмечают День цемента и День вневедомственной охраныhttps://racurs.ua/n145721-29-oktyabrya-otmechaut-den-cementa-i-den-vnevedomstvennoy-ohrany.htmlРакурс
29 октября во мире отмечают День цемента (или День рождения цемента). Этот праздник был установлен в честь Джозефа Аспдина, который в октябре 1824 года запатентовал портландцемент — наиболее широко применяемый в мире вид цемента.
В Украине 29 октября ежегодно отмечается День работников службы вневедомственной охраны МВД.
Эта дата выбрана, поскольку 29 октября 1952 года Совет Министров СССР принял постановление, согласно которому создавалась вневедомственная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.
Также на 29 октября приходятся Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза.
Православная церковь в этот день чтит память Лонгина Сотника — римского воина, момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия креста. Считается, что именно он пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа.
Согласно церковному преданию, Лонгин также охранял Гроб Господень и был свидетелем воскресения Иисуса Христа, после чего отказался лжесвидетельствовать о том, что тело Христа похитили его ученики.
Считается, что Лонгин, исцелившись от катаракты кровью казненного Христа, которая брызнула ему в глаза, стал христианским подвижником, а позже был казнен по приказу римского правителя Иудеи Понтия Пилата.
В народе Лонгина считали защитником от болезней глаз.
Народные приметы:
- если перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края — следует ожидать достаточно теплой зимы без сильных морозов;
- если в пасмурный день на западе солнце ярко светит — непогода будет длительной;
- если ветер в этот день изменчив — зима будет с частыми оттепелями;
- длительные туманы в этот день — к скорой оттепели;
- если листья пожелтели и почти не опадают — не стоит опасаться быстрых морозов;
- если луна в этот день бледная — следует ожидать мороза и снега;
- если звездное небо яркое — погода будет хорошей;
- если звездное небо тусклое — следует ожидать снега и дождя
- если гусь стоит на одной лапе — стоит ожидать похолодание.