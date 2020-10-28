29 октября отмечают День цемента, фото: Stroy-podskazka

https://racurs.ua/n145721-29-oktyabrya-otmechaut-den-cementa-i-den-vnevedomstvennoy-ohrany.html

Ракурс

29 октября во мире отмечают День цемента (или День рождения цемента). Этот праздник был установлен в честь Джозефа Аспдина, который в октябре 1824 года запатентовал портландцемент — наиболее широко применяемый в мире вид цемента.

В Украине 29 октября ежегодно отмечается День работников службы вневедомственной охраны МВД.

Эта дата выбрана, поскольку 29 октября 1952 года Совет Министров СССР принял постановление, согласно которому создавалась вневедомственная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

Также на 29 октября приходятся Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза.

Православная церковь в этот день чтит память Лонгина Сотника — римского воина, момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия креста. Считается, что именно он пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа.

Согласно церковному преданию, Лонгин также охранял Гроб Господень и был свидетелем воскресения Иисуса Христа, после чего отказался лжесвидетельствовать о том, что тело Христа похитили его ученики.

Считается, что Лонгин, исцелившись от катаракты кровью казненного Христа, которая брызнула ему в глаза, стал христианским подвижником, а позже был казнен по приказу римского правителя Иудеи Понтия Пилата.

В народе Лонгина считали защитником от болезней глаз.

Народные приметы: