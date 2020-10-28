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Ракурс
29 октября отмечают День цемента, фото: Stroy-podskazka

29 октября отмечают День цемента и День вневедомственной охраны

28 окт 2020, 19:57
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29 октября во мире отмечают День цемента (или День рождения цемента). Этот праздник был установлен в честь Джозефа Аспдина, который в октябре 1824 года запатентовал портландцемент — наиболее широко применяемый в мире вид цемента.

В Украине 29 октября ежегодно отмечается День работников службы вневедомственной охраны МВД.

Эта дата выбрана, поскольку 29 октября 1952 года Совет Министров СССР принял постановление, согласно которому создавалась вневедомственная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

Также на 29 октября приходятся Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза.

Православная церковь в этот день чтит память Лонгина Сотника — римского воина, момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия креста. Считается, что именно он пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа.

Согласно церковному преданию, Лонгин также охранял Гроб Господень и был свидетелем воскресения Иисуса Христа, после чего отказался лжесвидетельствовать о том, что тело Христа похитили его ученики.

Считается, что Лонгин, исцелившись от катаракты кровью казненного Христа, которая брызнула ему в глаза, стал христианским подвижником, а позже был казнен по приказу римского правителя Иудеи Понтия Пилата.


В народе Лонгина считали защитником от болезней глаз.

Народные приметы:

  • если перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края — следует ожидать достаточно теплой зимы без сильных морозов;
  • если в пасмурный день на западе солнце ярко светит — непогода будет длительной;
  • если ветер в этот день изменчив — зима будет с частыми оттепелями;
  • длительные туманы в этот день — к скорой оттепели;
  • если листья пожелтели и почти не опадают — не стоит опасаться быстрых морозов;
  • если луна в этот день бледная — следует ожидать мороза и снега;
  • если звездное небо яркое — погода будет хорошей;
  • если звездное небо тусклое — следует ожидать снега и дождя
  • если гусь стоит на одной лапе — стоит ожидать похолодание.

Источник: Ракурс


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