Назначен спикер украинской делегации в ТКГ

Алексей Арестович и Леонид Кравчук, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n145720-naznachen-spiker-ukrainskoy-delegacii-v-tkg.html

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Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) получила спикера.

Советником делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины стал военный обозреватель Алексей Арестович, который сообщил об этом в своем Фейсбуке.

По словам Арестовича, он назначен на эту должность решением главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

Также Арестович сообщил первую новость относительно ТКГ.

Украинская сторона в лице главы Кравчука во время сегодняшнего заседания группы, предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» по интенсификации процесса мирного урегулирования, — отметил представитель делегации.



По его словам, проведение следующего заседания ТКГ запланировано на период с 5 по 10 ноября.

Напомним, украинский дипломат и бывший советник президента Украины Маркиян Лубкивский недавно отказался занять пост спикера украинской делегации в ТКГ.