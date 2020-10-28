Призначено речника української делегації у ТКГ

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Олексій Арестович та Леонід Кравчук, фото: соціальні мережі
Призначено речника української делегації у ТКГhttps://racurs.ua/ua/n145720-pryznacheno-rechnyka-ukrayinskoyi-delegaciyi-u-tkg.htmlРакурс
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) отримала речника.
Радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України став військовий оглядач Олексій Арестовича, який повідомив про це у своєму Фейсбуці.
За словами Арестовича, він призначений на цю посаду рішенням очільника української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.
Також Арестович повідомив першу новину щодо ТКГ.
Українська сторона в особі глави Л. Кравчука під час сьогоднішнього засідання групи, запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант «Плану дій» щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання, — зазначив речник делегації.
За його словами, проведення наступного засідання ТКГ заплановане на період з 5 по 10 листопада.
Нагадаємо, український дипломат та колишній радник президента України Маркіян Лубківський нещодавно відмовився обійняти посаду речника української делегації в ТКГ.
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