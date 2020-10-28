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Ракурс
Олексій Арестович та Леонід Кравчук, фото: соціальні мережі

Призначено речника української делегації у ТКГ

28 жов 2020, 19:39
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) отримала речника.

Радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України став військовий оглядач Олексій Арестовича, який повідомив про це у своєму Фейсбуці.

За словами Арестовича, він призначений на цю посаду рішенням очільника української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Також Арестович повідомив першу новину щодо ТКГ.

Українська сторона в особі глави Л. Кравчука під час сьогоднішнього засідання групи, запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант «Плану дій» щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання, — зазначив речник делегації.

За його словами, проведення наступного засідання ТКГ заплановане на період з 5 по 10 листопада.


Нагадаємо, український дипломат та колишній радник президента України Маркіян Лубківський нещодавно відмовився обійняти посаду речника української делегації в ТКГ.

Джерело: Ракурс


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