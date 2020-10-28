ТКГ. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145717-lubkivskyy-vidmovyvsya-vid-posady-v-tkg.html

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Переговори по Донбасу триватимуть поки без Маркіяна Лубківського. Український дипломат та колишній радник президента України, відмовився обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі.

Лубківський подякував голові української делегації Леоніду Кравчуку і Офісу президента за пропозицію. Про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив, що під час консультацій і, зокрема, відрядження до Республіки Хорватія у складі урядової делегації на чолі з віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим, дещо інакше побачив свою можливу роль у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Вона більше знаходиться в безпековій і дипломатичній площинах на основі, серед іншого, і Балканського досвіду, — написав Лубківський.

Дипломат зауважив, що після одужання завершить консультації з Резніковим щодо формату мого потенційного залучення до справи реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, у вересні від Офісу президента та від голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука надійшла пропозиція нового місця роботи Лубківському.