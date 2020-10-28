У справі «скіфського золота» усунули суддю через зв’язки з Росією

https://racurs.ua/ua/n145716-u-spravi-skifskogo-zolota-usunuly-suddu-cherez-zv-yazky-z-rosiieu.html

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У справі «скіфського золота» Апеляційний суд Амстердама задовольнив прохання України щодо відводу головуючого судді, оскільки було підтверджено його зв’язок із адвокатами музеїв анексованого Криму. Українська сторона наполягала, що це свідчитиме про його упередженість.

Таке рішення суд оголосив 28 жовтня у письмовому вигляді, без публічних слухань, пише «Укрінформ».

В апеляційній справі Україна і чотири музеї Криму змагаються за твори мистецтва, надані для виставки в музеї Алларда Пірсона у 2013 році. Потім Росія анексувала Крим і музей не міг визначити, кому повернути твори мистецтва.

Для нас це дуже важлива перемога, яка дозволить розглядати справу незалежним суддею. І забезпечить принцип змагальності, — зазначив адвокат Андрій Карнаухов, який разом з нідерландською юридичною компанією Bergh Stoop & Sanders захищають інтереси України.



Нагадаємо, 2 вересня Апеляційний суд Амстердама розпочав слухання щодо відводу судді. Україна просила його відведення через зв’язки з Росією. За даними Міністерства юстиції, головуючий суддя впродовж кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії «Промнефтьстрой» у справі проти ВАТ «НК «ЮКОС2». Захист інтересів «Промнефтьстроя» він здійснював у співпраці з адвокатами, які зараз представляють інтереси музеїв анексованого Криму.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Російська сторона подала апеляцію. Доки триває розгляд справи у суді, «скіфське золото» продовжує зберігатися у музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.