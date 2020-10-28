В деле «скифского золота» за связи с Россией отстранили судью

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В деле «скифского золота» Апелляционный суд Амстердама удовлетворил просьбу Украины об отводе председательствующего судьи, поскольку была подтверждена его связь с адвокатами музеев аннексированного Крыма.

Такое решение суд огласил 28 октября в письменном виде, без публичных слушаний, пишет «Укринформ».

В апелляционном деле Украина и четыре музея Крыма оспаривают принадлежность произведений искусства, предоставленных для выставки в музее Алларда Пирсона в 2013 году. После аннексии Крыма Россией музей не мог определить, кому вернуть «скифское золото».

Для нас это очень важная победа, которая позволит рассматривать дело независимым судьей. И обеспечит принцип состязательности, — отметил адвокат Андрей Карнаухов, который вместе с нидерландской юридической компанией Bergh Stoop & Sanders защищает интересы Украины.



Напомним, 2 сентября Апелляционный суд Амстердама начал слушания об отводе судьи. Украина просила его отвода из-за связей с Россией. По данным Министерства юстиции, судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО «НК» ЮКОС2″. Интересы «Промнефтьстроя» он защищал в сотрудничестве с адвокатами, которые сейчас представляют интересы музеев аннексированного Крыма.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Российская сторона подала апелляцию. Пока продолжается рассмотрение дела в суде, «скифское золото» остается в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.