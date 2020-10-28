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ТКГ. Фото: pravda.com.ua

Лубкивский отказался от должности в ТКГ — он хочет большего

28 окт 2020, 17:40
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Переговоры по Донбассу продлятся пока без Маркияна Лубкивского. Украинский дипломат и бывший советник президента Украины, отказался занять пост спикера украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Лубкивский поблагодарил главу украинской делегации Леонида Кравчука и Офис президента за предложение. Об этом он сообщил в Фейсбук.

Он отметил, что в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым, несколько иначе увидел свою возможную роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

Она больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскостях на основе, среди прочего, и балканского опыта, — написал Лубкивский.

Дипломат отметил, что после выздоровления завершит консультации с Резниковым по формату своего потенциального привлечения к процессу реинтеграции временно оккупированных территорий.


Напомним, в сентябре от Офиса президента и от главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука поступило предложение нового места работы для Лубкивского.


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