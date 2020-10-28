НАЗК закриває реєстр електронних декларацій через рішення КСУ

НАЗК закриє реєстр електронних декларацій, фото: Широківська об'єднана територіальна громада

https://racurs.ua/ua/n145719-nazk-zakryvaie-reiestr-elektronnyh-deklaraciy-cherez-rishennya-ksu.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закриває реєстр електронних декларацій на виконання нещодавнього резонансного рішення Конституційного суду України (КСУ), котрий визнав неконституційною статтю 366−1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив про це у коментарі виданню «Українська правда» після ознайомлення з опублікованим сьогодні, 28 жовтня, з рішенням КСУ.

Зазначається, що реєстр не працюватиме, доки Верховна Рада не ухвалить закон, котрий надасть можливість відомству відкрити таку інформацію.

За словами Новікова, це рішення КСУ повертає Україну у 1991 рік, коли взагалі не існувало антикорупційного законодавства.

Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності, — наголосив очільник НАЗК.



Новіков заявляв, що реєстр електронних декларацій закриють сьогодні о 18.00. Станом на 18.45 він ще був доступний.

Нагадаємо, КСУ сьогодні заявив, що впродовж останніх кількох місяців зазнає тиску з боку антикорупційних органів.