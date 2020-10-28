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НАПК закроет реестр электронных деклараций, фото: Широковская объединенная территориальная община

НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КСУ

28 окт 2020, 18:50
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) закрывает реестр электронных деклараций на выполнение недавнего резонансного решения Конституционного суда Украины (КСУ), который признал неконституционной статью 366−1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Глава НАПК Александр Новиков сообщил об этом в комментарии изданию «Украинская правда» после ознакомления с опубликованным сегодня, 28 октября, с решением КСУ.

Отмечается, что реестр не будет работать, пока Верховная Рада не примет закон, который позволит ведомству открыть такую ​​информацию.

По словам Новикова, это решение КСУ возвращает Украину в 1991 год, когда не существовало антикоррупционного законодательства.

Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости, — подчеркнул глава НАПК.


Новиков заявлял, что реестр электронных деклараций закроют сегодня в 18.00. По состоянию на 18.45 он еще был доступен.

Напомним, КСУ сегодня заявил, что в течение последних нескольких месяцев подвергается давлению со стороны антикоррупционных органов.


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