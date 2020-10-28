Конституционный суд заявил о давлении со стороны НАПК и НАБУ

КСУ пожаловался на давление, фото: «Вести»

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Конституционный суд Украины (КСУ) заявил о пребывании в течение последних нескольких месяцев под «постоянным давлением» со стороны антикоррупционных органов, таких как Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), и определенных политиков.

Об этом говорится в заявлении собрания судей КСУ, обнародованном пресс-службой ведомства.

В КСУ утверждают, что давление оказывается как на отдельных судей КСУ, так и на суд в целом «с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия».

Отмечается, что собрание судей поручило главе КСУ Александру Тупицкому сообщить об этой ситуации лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховой Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции, КСУ в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» и будет действовать исключительно в интересах украинского народа, — отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, КСУ недавно отменил уголовную ответственность за незаконное декларирование. В НАПК утверждают, что решение по делу о незаконном обогащении КСУ принял в собственных интересах.