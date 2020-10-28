Конституційний суд заявив про тиск з боку НАЗК і НАБУ

КСУ поскаржився на тиск, фото: «Вести»

https://racurs.ua/ua/n145718-konstytuciynyy-sud-zayavyv-pro-tysk-z-boku-nazk-i-nabu.html

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Конституційний суд України (КСУ) заявив про перебування впродовж останніх кількох місяців під «постійним тиском» з боку антикорупційних органів, таких як Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), та певних політиків.

Про це йдеться у заяві зборів суддів КСУ, оприлюдненій прес-службою відомства.

У КСУ стверджують, що тиск чиниться як на окремих суддів КСУ, так і на суд загалом «з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри».

Зазначається, що збори суддів доручили голові КСУ Олександрові Тупицькому повідомити про цю ситуацію особисто президентові України Володимирові Зеленському, голові Верхової Ради Дмитру Разумкову та прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції, КСУ у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України «Про Конституційний Суд України» та діятиме виключно в інтересах Українського народу, — наголошується в заяві відомства.

Нагадаємо, КСУ нещодавно скасував кримінальну відповідальність за незаконне декларування. У НАЗК стверджують, що рішення у справі про незаконне збагачення КСУ ухвалив у власних інтересах.