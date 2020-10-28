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Ракурс
В Германии усиливают карантин, фото:

Меркель объявила об усилении карантина в Германии — детали (ВИДЕО)

28 окт 2020, 20:22
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Эпидемия коронавируса в мире вновь набирает обороты. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Германия усиливает карантин.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила об этом сегодня, 28 октября, во время видеобрифинга.

По словам Меркель, более жесткий карантин начнет действовать с понедельника, 2 ноября, и продлится до конца месяца.

Усиленный карантин предусматривает:


  • закрытие театров, кино, фитнес-центров, гостиниц и косметических салонов. Заведения общественного питания будут работать только на вынос;
  • предприятиям, где работают до 50 человек, государство компенсирует до 75% потерянных доходов;
  • футбольные матчи и другие профессиональные спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах;
  • парикмахерские не будут закрывать при соблюдении строгих требований гигиены;
  • магазины будут работать при соблюдении ограничения в не менее 10 кв. м площади на одного клиента.
  • школы и детсады останутся открытыми, однако в них будут введены дополнительные меры по гигиене;
  • социальные контакты будут ограничены до «абсолютного минимума» — в частных собраниях смогут участвовать не более 10 человек и не более, чем из двух домохозяйств.

Напомним, усилить карантин также планирует Франция.

Источник: Ракурс


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