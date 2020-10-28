В Германии усиливают карантин, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире вновь набирает обороты. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Германия усиливает карантин.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила об этом сегодня, 28 октября, во время видеобрифинга.

По словам Меркель, более жесткий карантин начнет действовать с понедельника, 2 ноября, и продлится до конца месяца.

Усиленный карантин предусматривает:

закрытие театров, кино, фитнес-центров, гостиниц и косметических салонов. Заведения общественного питания будут работать только на вынос;

предприятиям, где работают до 50 человек, государство компенсирует до 75% потерянных доходов;

футбольные матчи и другие профессиональные спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах;

парикмахерские не будут закрывать при соблюдении строгих требований гигиены;

магазины будут работать при соблюдении ограничения в не менее 10 кв. м площади на одного клиента.

школы и детсады останутся открытыми, однако в них будут введены дополнительные меры по гигиене;

социальные контакты будут ограничены до «абсолютного минимума» — в частных собраниях смогут участвовать не более 10 человек и не более, чем из двух домохозяйств.

Напомним, усилить карантин также планирует Франция.