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В Германии усиливают карантин, фото:
Меркель объявила об усилении карантина в Германии — детали (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145722-merkel-obyavila-ob-usilenii-karantina-v-germanii-detali-video.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в мире вновь набирает обороты. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Германия усиливает карантин.
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила об этом сегодня, 28 октября, во время видеобрифинга.
По словам Меркель, более жесткий карантин начнет действовать с понедельника, 2 ноября, и продлится до конца месяца.
Усиленный карантин предусматривает:
- закрытие театров, кино, фитнес-центров, гостиниц и косметических салонов. Заведения общественного питания будут работать только на вынос;
- предприятиям, где работают до 50 человек, государство компенсирует до 75% потерянных доходов;
- футбольные матчи и другие профессиональные спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах;
- парикмахерские не будут закрывать при соблюдении строгих требований гигиены;
- магазины будут работать при соблюдении ограничения в не менее 10 кв. м площади на одного клиента.
- школы и детсады останутся открытыми, однако в них будут введены дополнительные меры по гигиене;
- социальные контакты будут ограничены до «абсолютного минимума» — в частных собраниях смогут участвовать не более 10 человек и не более, чем из двух домохозяйств.
Напомним, усилить карантин также планирует Франция.
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