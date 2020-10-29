Судді Вовку не обрали запобіжний захід — названо причину

https://racurs.ua/ua/n145736-suddi-vovku-ne-obraly-zapobijnyy-zahid-nazvano-prychynu.html

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Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду Києва, знову залишився без запобіжного заходу. Служитель Феміди в черговий раз не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу по справі так званих «плівок ОАСК».

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише УНН.

Ніхто — ані підозрюваний, ані захисники — не з’явилися. Дати ймовірного розгляду поки невідомі, — зазначили у ВАКС.



Нагадаємо, 29 жовтня Вищий антикорсуд мав розглянути клопотання щодо обрання запобіжного заходу Вовку. 17 липня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили йому про підозру у справі про спробу захоплення державної влади. Також під підозрою опинилися заступник Вовка, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще четверо осіб.

Слідство встановило, що 12 осіб на чолі з Вовком діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ) і Вищою радою правосуддя (ВРП).