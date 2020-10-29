Судье Вовку не избрали меру пресечения — названа причина

https://racurs.ua/n145736-sude-vovku-ne-izbrali-meru-presecheniya-nazvana-prichina.html

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Павел Вовк, председатель Окружного административного суда Киева, остался без меры пресечения. Служитель Фемиды в очередной раз не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд, который рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу так называемых «пленок ОАСК».

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, пишет УНН.

Никто — ни подозреваемый, ни защитники — не явились. Дата вероятного рассмотрения пока неизвестна, — отметили в ВАКС.



Напомним, 29 октября Высший антикорсуд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Вовку. 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в деле о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пять судей ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.

Следствие установило, что 12 фигурантов во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации, которая планировала захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ) и Высшим советом правосудия (ВРП).