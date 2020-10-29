Эпидемия коронавируса помогла вымирающим черепахам в Мексике, фото: BBC

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Ракурс

Эпидемия коронавируса несколько улучшила положение вымирающего вида тихоокеанских черепах Ридли.

На пляже в штате Сонора, рапсположенном на севере Мексики, вылупилось рекордное количество черепах этого вида, сообщает BBC.

Обычно каждый год в Калифорнийский залив жители, которые традиционно помогают этим животным, выпускают около 500 черепашек. Однако в этом году они выпустили их более 2 тыс. 250.

Из-за карантина человеческая активность в регионе, в частности рыбалка и туризм, была значительно ограничена. В результате гнезда этих черепах подвергались значительно меньшим повреждениям, чем обычно.

Черепахи Ридли откладывают яйца на пляжах ряда мексиканских штатов в период с мая по сентябрь. Это один из самых маленьких видов морских черепах, длина панциря у взрослых особей составляет 60−70 см, масса составляет до 45 кг.

Этот вид черепах крайне уязвим из-за медленного роста особей и значительного антропогенного воздействия, в частности из-за разрушения мест, пригодных для откладывания яиц.

Мексика запретила вылов морских черепах в 1990 году.

Напомним, в 2020 году эпидемия коронавируса значительно отсрочила День экологического долга — дату исчерпания годовых возобновляемых ресурсов планеты.