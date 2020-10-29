Епідемія коронавірусу допомогла вимираючим черепахам у Мексиці, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n145734-rekordna-kilkist-vymyrauchyh-cherepah-vylupylasya-u-meksyci-dopomig-koronavirus.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу дещо покращила становище вимираючого виду тихоокеанських черепах Рідлі.

На пляжі у штаті Сонора, що на півночі Мексики, вилупилася рекордно кількість черепах цього виду, повідомляє BBC.

Зазвичай щороку в Каліфорнійську затоку корінні мешканці, які традиційно допомагають цим тваринам, випускають близько 500 черепашок. Однак цього року вони випустили їх понад 2 тис. 250.

Через карантинні обмеження людська активність в регіоні, зокрема риболовля та туризм, була значно обмежена. В результаті гнізда цих черепах зазнавали значно менших пошкоджень, ніж зазвичай.

Черепахи Рідлі відкладають яйця на пляжах низки мексиканських штатів у період з травня по вересень. Це один з найменших видів морських черепах, довжина панцира у дорослих особин становить 60−70 см, маса складає до 45 кг.

Цей вид черепах вкрай вразливий через повільне зростання особин і значний антропогенний вплив, зокрема через руйнування місць, придатних для відкладання яєць.

Мексика заборонила вилов морських черепах в 1990 році.

Нагадаємо, у 2020 році епідемія коронавірусу значно відтермінувала День екологічного боргу — дату вичерпання річних відновлювальних ресурсів планети.