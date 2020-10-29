Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у Києві за добу підтвердили у 577 осіб.

Підхопили коронавірусну хворобу COVID-19 314 жінок віком від 18 до 84 років та 225 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв. Також хворіють 19 дівчаток від одного до 17 років та 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Також захворів 21 медик. Про це 29 жовтня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

До лікарень столиці потрапили 63 пацієнти, а інших лікарі відправили лікуватися додому. Найбільше хворих виявили в Деснянському районі — 129 осіб. Ще 104 та 75 випадків виявили у Дніпровському та в Дарницькому районах.

З початку епідемії вже померло 726 киян, вчора COVID-19 забрав життя 5 хворих. За минулу добу видужали 259 мешканців столиці, а загалом коронавірус подолали 12 тис. 405 осіб. Загалом у Києві реєстрували 36 тис. 27 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, за 28 жовтня в Україні виявили 7 тис. 342 нових випадки COVID-19. За минулу добу хвороба забрала життя 112 осіб, а 2 тис. 990 осіб зуміли подолати вірус.